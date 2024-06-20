Владимир Путин назвал условие начала ядерной войны: угроза прекращения государственности

Путин об угрозе уничтожения России: "зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам азиатского турне в Ханое рассказал, при каких условиях Россия не остановится перед ядерной войной.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин отметил, что "страны Запада желают стратегического поражения" России. Это означает распад страны, прекращение её более, чем тысячелетней государственной традиции, исчезновение как субъекта политики, крах государственности. Естественно, для России это неприемлемо ни в каком случае.

И в связи с этим для России в случае, если реализация подобного сценария будет критически близка, то не имеет смысла останавливаться перед самыми решительными действиями.

"зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?"

Ранее Владимир Путин высказывал эту мысль сходным образом:

"А зачем нам такой мир, в котором не будет России?"

Однако по словам президента в настоящее время никакой необходимости в превентивном ядерном ударе не имеется. Он заявил, что в любом случае

"в ходе ответно-встречного удара противник будет гарантированно уничтожен".

Ответно-встречным ударом является удар ядерными боезарядами, который осуществляется после известия о начале ядерной атаки противника, ещё на этапе пусков ракет.