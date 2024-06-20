Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 16 млн выиграла Камчатка на реализацию социально значимых проектов
Маленький австралийский город справился с угрозой гигантского крокодила
Эксперты рассказали, почему кошка стала часто вылизываться
Автоэксперт Потапенко рассказал, какой мотоцикл лучше купить новичкам
Учёные разработали ИИ для мониторинга питания пациентов
Страховые компании не компенсируют туристам убытки из-за ошибок в паспортах
Правила подкормки винограда в начале лета
Смесь из мёда и корицы поможет легко и быстро похудеть
Почему баклажаны особенно уязвимы в начале лета?
Владимир Путин назвал условие начала ядерной войны: угроза прекращения государственности

Путин об угрозе уничтожения России: "зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?

1:21
Силовые структуры

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам азиатского турне в Ханое рассказал, при каких условиях Россия не остановится перед ядерной войной. 

Путин об угрозе уничтожения России: "зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин отметил, что "страны Запада желают стратегического поражения" России. Это означает распад страны, прекращение её более, чем тысячелетней государственной традиции, исчезновение как субъекта политики, крах государственности. Естественно, для России это неприемлемо ни в каком случае. 

И в связи с этим для России в случае, если реализация подобного сценария будет критически близка, то не имеет смысла останавливаться перед самыми решительными действиями. 

 "зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?"

Ранее Владимир Путин высказывал эту мысль сходным образом:

"А зачем нам такой мир, в котором не будет России?"

Однако по словам президента в настоящее время никакой необходимости в превентивном ядерном ударе не имеется. Он заявил, что в любом случае

"в ходе ответно-встречного удара противник будет гарантированно уничтожен".

Ответно-встречным ударом является удар ядерными боезарядами, который осуществляется после известия о начале ядерной атаки противника, ещё на этапе пусков ракет. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Своевременное удаление пустоцветов стимулирует завязывание новых плодов
Своевременное удаление пустоцветов стимулирует завязывание новых плодов
Последние материалы
Правила подкормки винограда в начале лета
Смесь из мёда и корицы поможет легко и быстро похудеть
Почему баклажаны особенно уязвимы в начале лета?
Окрошка на кефире: прекрасная классика холодных летних супов
В Тюменской области 5 месяцев разыскивают известного видеоблогера
Стали известны подробности зарплаты Сафонова в клубе "ПСЖ"
Как индустрия красоты зарабатывает на миллениалах
Чай матча для похудения: преимущества и рецепт приготовления
Путин об угрозе уничтожения России: "зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?
Визажист Тюменова раскрыла секреты создания прекрасных стрелок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников