Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна не будет участвовать в военной миссии НАТО на территории Украины.
"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По словам Орбана, при благоприятных обстоятельствах можно будет уговорить машиниста не двигаться с места.
"Мы достигли минимального результата: я договорился с генеральным секретарём НАТО, и Венгрия сойдёт с этого поезда, — сообщил Орбан. — У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не будет участвовать в ней ни оружием, ни деньгами, ни военными".
Образно говоря, Орбан пытался остановить весь "поезд", движущийся к войне с Россией. Однако убедить машиниста не удалось. Он проявил твёрдость характера. По мнению Орбана, остановить поезд сможет только Дональд Трамп, если он вновь займёт пост президента США после выборов в ноябре.
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