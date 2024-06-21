Виктор Орбан обещал гражданам, что Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО на Украине

Виктор Орбан: "Я нажму стоп-кран, и венгры сойдут с поезда (движущегося к войне)"

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна не будет участвовать в военной миссии НАТО на территории Украины.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, при благоприятных обстоятельствах можно будет уговорить машиниста не двигаться с места.

"Мы достигли минимального результата: я договорился с генеральным секретарём НАТО, и Венгрия сойдёт с этого поезда, — сообщил Орбан. — У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не будет участвовать в ней ни оружием, ни деньгами, ни военными".

Образно говоря, Орбан пытался остановить весь "поезд", движущийся к войне с Россией. Однако убедить машиниста не удалось. Он проявил твёрдость характера. По мнению Орбана, остановить поезд сможет только Дональд Трамп, если он вновь займёт пост президента США после выборов в ноябре.

Как настоящий национальный лидер, премьер-министр Венгрии не желает гражданам своей страны превратиться в "радиоактивный пепел".