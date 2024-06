Япония готовилась к нападению на СССР после падения Ленинграда

Your browser does not support the audio element.

Согласно архивным материалам, представленным Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации на пресс-конференции в ТАСС, Япония готовилась напасть на СССР в случае захвата немцами Ленинграда.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository