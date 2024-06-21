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Япония готовилась к нападению на СССР после падения Ленинграда

Архивные данные свидетельствуют о подготовке нападения Японии в 1941 году на СССР

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Силовые структуры

Согласно архивным материалам, представленным Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации на пресс-конференции в ТАСС, Япония готовилась напасть на СССР в случае захвата немцами Ленинграда.

Архивные данные свидетельствуют о подготовке нападения Японии в 1941 году на СССР
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Помимо военных действий, японцы планировали совершить масштабный террор и бактериологические диверсии в местах расположения войск Красной армии.

Таким образом, исторические данные опровергают исторический миф Японии о вероломном нападении Советского Союза в 1945 году, что стало одной из причин поражения во Второй Мировой войне. Кроме того, ещё в мае 1945 года державы-победительницы Германии предлагали Японии подписать мир и прекратить сопротивление. Японцы проявили упорство, что и стало причиной силового принуждения к капитуляции. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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