Словацкий министр обороны обвинил предшественника в госизмене

Словакия осталась без авиации в результате предательства прежнего правительства

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны Словакии заявило, что прежний министр не предоставил документов, подтверждающих законность передачи Украине 13 истребителей МиГ-29 и систем ПВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Недавно нынешний министр обороны Словакии назвал действия своего предшественника предательством родины и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Состав преступления заключается в том, что уходящее правительство после поражения своих партий на выборах не могло принимать никаких решений, касающихся ключевых вопросов безопасности страны. Тем не менее, именно в этот период было принято решение о передаче Украине фактически всей авиации Словакии и систем ПВО.