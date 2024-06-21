Словацкий министр обороны обвинил предшественника в госизмене

Министерство обороны Словакии заявило, что прежний министр не предоставил документов, подтверждающих законность передачи Украине 13 истребителей МиГ-29 и систем ПВО.
Недавно нынешний министр обороны Словакии назвал действия своего предшественника предательством родины и пообещал обратиться в правоохранительные органы.
Состав преступления заключается в том, что уходящее правительство после поражения своих партий на выборах не могло принимать никаких решений, касающихся ключевых вопросов безопасности страны. Тем не менее, именно в этот период было принято решение о передаче Украине фактически всей авиации Словакии и систем ПВО.
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