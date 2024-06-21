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На Западе готовы к прекращению огня на Украине и гарантиям её нейтрального статуса

Силовые структуры

Один из высокопоставленных чиновников на Западе заявил, что многим на Западе ясен исход конфликта на Украине. По мнению бывшего западного чиновника, который часто бывает на Украине, решение конфликта будет подразумевать, что Киев не вступит в НАТО и согласится на прекращение огня по существующим линиям контроля. Об этом он заявил в интервью журналу Spectator. 

На Западе готовы к прекращению огня на Украине и гарантиям её нейтрального статуса
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", - сказал бывший чиновник журналу Spectator.

В то же время президент России Владимир Путин обозначил, что только уход ВСУ с территории новых регионов России может стать сигналом для прекращения огня. Неопределённость статуса новых регионов и нахождение на их территории войск ВСУ могут стать в любой момент источником нового конфликта. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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