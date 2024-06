Запад готов к перемирию на Украине, но без формального раздела территорий

Один из высокопоставленных чиновников на Западе заявил, что многим на Западе ясен исход конфликта на Украине. По мнению бывшего западного чиновника, который часто бывает на Украине, решение конфликта будет подразумевать, что Киев не вступит в НАТО и согласится на прекращение огня по существующим линиям контроля. Об этом он заявил в интервью журналу Spectator.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license