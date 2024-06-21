Поступает информация, что в пятницу армия России активно наносит удары корректируемыми авиабомбами по Харьковской области.
За неделю ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК.
Потери украинцев в зоне ответственности Южной группировки российской армии за неделю составили до 4 290 боевиков, танк Leopard, две пусковые установки реактивной системы залпового огня.
Черноморский флот РФ уничтожил сегодня ночью в районе Крыма 6 безэкипажных катеров националистов.
Около 40 солдат ВСУ сдались в плен за неделю на этом фронте.
Российская ПВО перехватила ракету "Нептун-МД", 8 авиационных бомб Hammer, 55 снарядов HIMARS и 397 дронов.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.