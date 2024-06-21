Санитарная зона. Сообщается об ударах по Харьковской области корректируемыми авиабомбами

Началась бомбардировка Харьковской области корректируемыми авиабомбами

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает информация, что в пятницу армия России активно наносит удары корректируемыми авиабомбами по Харьковской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За неделю ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК.

Потери украинцев в зоне ответственности Южной группировки российской армии за неделю составили до 4 290 боевиков, танк Leopard, две пусковые установки реактивной системы залпового огня.

Черноморский флот РФ уничтожил сегодня ночью в районе Крыма 6 безэкипажных катеров националистов.

Около 40 солдат ВСУ сдались в плен за неделю на этом фронте.

Российская ПВО перехватила ракету "Нептун-МД", 8 авиационных бомб Hammer, 55 снарядов HIMARS и 397 дронов.