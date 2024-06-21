Генсек ООН выступил с предостережением Израилю о войне с Ливаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможном расширении конфликта на Ближнем Востоке из-за напряжённости между Израилем и ливанской шиитской организацией "Хезболлах".

"Я вынужден выразить свою глубокую озабоченность эскалацией между Израилем и "Хезболлах" вдоль [демаркационной] "голубой линии". Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать. Народы региона и всего мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой", — подчеркнул он, выступая перед журналистами.