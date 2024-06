Генсек ООН выступил с предостережением Израилю о войне с Ливаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможном расширении конфликта на Ближнем Востоке из-за напряжённости между Израилем и ливанской шиитской организацией "Хезболлах".

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic