В США не верят в возможность военных успехов Украины

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём блоге на портале Substack сообщил, что, по его мнению, вероятность значимых успехов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий остаётся низкой.

Фото: flickr.com by Institute for Policy Studies is licensed under Attribution 2.0 Generic