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Сеймур Хёрш: в США не верят в успехи Украины на поле боя

Силовые структуры

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём блоге на портале Substack сообщил, что, по его мнению, вероятность значимых успехов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий остаётся низкой.

Сеймур Хёрш: в США не верят в успехи Украины на поле боя
Фото: flickr.com by Institute for Policy Studies is licensed under Attribution 2.0 Generic

По словам Херша, несмотря на заявления Вашингтона и Киева о том, что ВСУ удалось добиться успеха под Харьковом, западная пресса практически полностью замолчала недавние события, когда российские войска окружили и взяли в плен военнослужащих из 92-й штурмовой бригады, одного из элитных подразделений.

Журналист назвал "катастрофой" внешнюю политику президента США Джо Байдена, который продолжает направлять Украине миллиарды долларов и призывает к тому же своих союзников по НАТО.

Херш подчеркнул, что лидеру США следует рассмотреть предложение России об урегулировании ситуации вокруг Украины, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня.

Журналист Сеймур Хёрш часто заявляет то, что по понятным причинам не может быть заявлено через официальные каналы дипломатии, так, например, было с расследованием взрывов на "Северных потоках". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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