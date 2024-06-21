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Полковник из США Дэвис высоко оценил "невидимые бомбы" ВКС РФ

0:57
Силовые структуры

В своём блоге на YouTube отставной офицер вооружённых сил США Дэниел Дэвис заявил, что российские планирующие авиабомбы существенно снижают боеспособность ВСУ.

Полковник из США Дэвис высоко оценил "невидимые бомбы" ВКС РФ
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос", — заявил эксперт.

По словам эксперта, страны Запада до сих пор не предложили эффективного способа борьбы с высокоточными боеприпасами. Он считает, что у Украины нет возможности разработать подобное вооружение в ближайшие годы.

Эксперт также отметил, что даже если Украине удастся создать что-то аналогичное, российские военные будут уничтожать украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что ВКС России активно используют управляемые бомбы для ударов по позициям украинских военных в районе Часова Яра.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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