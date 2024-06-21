Полковник из США Дэвис высоко оценил "невидимые бомбы" ВКС РФ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В своём блоге на YouTube отставной офицер вооружённых сил США Дэниел Дэвис заявил, что российские планирующие авиабомбы существенно снижают боеспособность ВСУ.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос", — заявил эксперт.

По словам эксперта, страны Запада до сих пор не предложили эффективного способа борьбы с высокоточными боеприпасами. Он считает, что у Украины нет возможности разработать подобное вооружение в ближайшие годы.

Эксперт также отметил, что даже если Украине удастся создать что-то аналогичное, российские военные будут уничтожать украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что ВКС России активно используют управляемые бомбы для ударов по позициям украинских военных в районе Часова Яра.