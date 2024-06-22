Яма вместо здания. Армия России уничтожила "учебку" ВСУ с боевиками под Ивано-Франковском

Российская армия нанесла удар по расположению ВСУ, организованному в учебном заведении под Ивано-Франковском.
Об ударе на западе Украины сообщили представители пророссийского подполья. Удар нанесен в субботу, утром, около 04:30.
После удара медучреждения Ивано-Франковска стали заполняться ранеными боевиками, сообщили подпольщики. Вместо "учебки" там теперь яма 20 метров в диаметре. Медперсонал в больницах предупредили, что придётся работать более суток.
В региональном управлении Госслужбы по ЧС Украины отметили, под удар попало здание, которое раньше было учебным заведением. Один корпус разрушен, другие повреждены.
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