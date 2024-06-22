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Офис президента Украины готовится к решающему наступлению

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Силовые структуры

Офис президента Украины готовится к "последнему" решающему контрнаступлению.

Офис президента Украины готовится к решающему наступлению
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Оно будет состоять из огромного количества личного состава ВСУ, которых будут прикрывать новые системы ПВО — их сегодня свозят не для обороны, а как раз именно для прикрытия.

Также Владимир Зеленский и Андрей Ермак делают ставку на авиацию которая будет охотиться на русские ВКС, в надежде подавить их, чтобы армия Украины смогла за счёт огромного числа "штыков" попытаться отбить территории, выдавая позже это за гигантскую победу. Затем это будет продано Западу как повод для дальнейшего финансирования. Так, кстати, Киев чуть подкормит демократов в президентской гонке США.

Правда, если всё провалится, то для Зеленского это будет мгновенным приговором, поэтому он прижат к стенке и, чтобы спасти свою "шкуру", народ страны жалеть не будет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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