Мария Захарова прокомментировала удар по пляжу в Учкуевке, назвав его ритуальным убийством

Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстрел Севастополя, совершённый Киевом в день праздника Святой Троицы, был неслучайным и носил ритуальный характер.

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"Я абсолютно уверена, что даты для подобных, хотя они стали регулярными, для подобных террористических актов, со стороны Зеленского, но дата для такого удара была тоже выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима - это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

В полдень, 23 июня, в День Святой Троицы киевский режим и его американские пособники нанесли террористический удар по пляжу в Учкуевке вблизи Севастополя. Погибли по меньшей мере пять человек, и около 140 пострадали.