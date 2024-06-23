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Мария Захарова прокомментировала удар по пляжу в Учкуевке, назвав его ритуальным убийством

Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"

1:15
Силовые структуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстрел Севастополя, совершённый Киевом в день праздника Святой Троицы, был неслучайным и носил ритуальный характер. 

Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Я абсолютно уверена, что даты для подобных, хотя они стали регулярными, для подобных террористических актов, со стороны Зеленского, но дата для такого удара была тоже выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима - это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

В полдень, 23 июня, в День Святой Троицы киевский режим и его американские пособники нанесли террористический удар по пляжу в Учкуевке вблизи Севастополя. Погибли по меньшей мере пять человек, и около 140 пострадали. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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