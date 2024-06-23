Российским боевым вертолётам не страшна ПВО ВСУ: генерал-лейтенант раскрыл секрет адаптации к новым условиям

Эксперт раскрыл секрет успешности применения боевых вертолётов РФ в зоне СВО

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генерал-лейтенант запаса Анатолий Сурцуков рассказал о применении российских боевых вертолетов в зоне спецоперации.

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Он отметил, что противник оснащен современными средствами ПВО, что заставило российские силы менять тактику. Например, современные ПЗРК ВСУ имеют дальность до восьми километров, что создало сложности для российских пилотов, привыкших к меньшим расстояниям.

Сурцуков упомянул случай сбития российского вертолета Ка-52 из противотанкового комплекса "Стугна". В ответ российский ВПК усилил выпуск высокоточных ракет, таких как Х-39 и "Хризантема", что позволило атаковать без входа в зону поражения, сообщает "Военное дело".

Российская армейская авиация стала всепогодной и круглосуточной. Новые модификации вертолетов, такие как Ка-52М и различные версии Ми-8, имеют улучшенные характеристики и оборудование. Также активно используются вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ми-24СВП. Сурцуков подчеркнул, что развитие боевых вертолетов продолжается, адаптируясь к условиям конфликта.