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Российским боевым вертолётам не страшна ПВО ВСУ: генерал-лейтенант раскрыл секрет адаптации к новым условиям

Эксперт раскрыл секрет успешности применения боевых вертолётов РФ в зоне СВО

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Генерал-лейтенант запаса Анатолий Сурцуков рассказал о применении российских боевых вертолетов в зоне спецоперации.

Эксперт раскрыл секрет успешности применения боевых вертолётов РФ в зоне СВО
Фото: CM file by FOX 52 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отметил, что противник оснащен современными средствами ПВО, что заставило российские силы менять тактику. Например, современные ПЗРК ВСУ имеют дальность до восьми километров, что создало сложности для российских пилотов, привыкших к меньшим расстояниям.

Сурцуков упомянул случай сбития российского вертолета Ка-52 из противотанкового комплекса "Стугна". В ответ российский ВПК усилил выпуск высокоточных ракет, таких как Х-39 и "Хризантема", что позволило атаковать без входа в зону поражения, сообщает "Военное дело".

Российская армейская авиация стала всепогодной и круглосуточной. Новые модификации вертолетов, такие как Ка-52М и различные версии Ми-8, имеют улучшенные характеристики и оборудование. Также активно используются вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ми-24СВП. Сурцуков подчеркнул, что развитие боевых вертолетов продолжается, адаптируясь к условиям конфликта.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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