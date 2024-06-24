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Связка террористов. Бывший офицер армии США направит послу данные об обстреле Севастополя

Экс-офицер армии США Беннетт направит послу данные об обстреле Севастополя

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Силовые структуры

Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт сообщил, что направит послу США в РФ данные об обстреле с украинской стороны ракетами ATACMS пляжа в Севастополе.

Экс-офицер армии США Беннетт направит послу данные об обстреле Севастополя
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Об этом сообщает RT.

Сейчас экс-офицер собирает отчёт о военных преступлениях против россиян со стороны США, совершённых боевиками ВСУ. В документ войдут свидетельства о вчерашнем обстреле Севастополя.

Беннетт намерен добиваться расследования и ответа Вашингтона за участие в военных преступлениях, которые связаны с использованием американских ракетных боеприпасов украинскими военнослужащими.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не уйд1т от ответственности за то, что он поддерживает преступления Киева.

Апти Без Паники Севастополь Дагестан
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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