Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт сообщил, что направит послу США в РФ данные об обстреле с украинской стороны ракетами ATACMS пляжа в Севастополе.
Об этом сообщает RT.
Сейчас экс-офицер собирает отчёт о военных преступлениях против россиян со стороны США, совершённых боевиками ВСУ. В документ войдут свидетельства о вчерашнем обстреле Севастополя.
Беннетт намерен добиваться расследования и ответа Вашингтона за участие в военных преступлениях, которые связаны с использованием американских ракетных боеприпасов украинскими военнослужащими.
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