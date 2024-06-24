Линн Трейси, посла США, вызвали в МИД России из-за удара ATACMS по Севастополю.
В МИД РФ заявили, что действия Вашингтона, которые поощряют пронацистские украинские власти продолжать боевые действия, не останутся безнаказанными.
После визита на Смоленскую площадь посол отказалась от комментариев. В целом, американская пресса скупо освещает теракт в Севастополе и основное внимание уделяется событиям в Дагестане. Причастность Вашингтона к ракетной атаке на Севастополь, разумеется, отрицается. Оказаться официально признанной "страной — спонсором терроризма" США явно не желают.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.