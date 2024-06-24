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Посол США была вызвана в МИД РФ, где ей был заявлен решительный протест

Послу США Линн Трейси был заявлен решительный протест в МИД РФ

0:43
Силовые структуры

Линн Трейси, посла США, вызвали в МИД России из-за удара ATACMS по Севастополю.

Послу США Линн Трейси был заявлен решительный протест в МИД РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В МИД РФ заявили, что действия Вашингтона, которые поощряют пронацистские украинские власти продолжать боевые действия, не останутся безнаказанными.

После визита на Смоленскую площадь посол отказалась от комментариев. В целом, американская пресса скупо освещает теракт в Севастополе и основное внимание уделяется событиям в Дагестане. Причастность Вашингтона к ракетной атаке на Севастополь, разумеется, отрицается. Оказаться официально признанной "страной — спонсором терроризма" США явно не желают. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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