Посол США была вызвана в МИД РФ, где ей был заявлен решительный протест

Послу США Линн Трейси был заявлен решительный протест в МИД РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Линн Трейси, посла США, вызвали в МИД России из-за удара ATACMS по Севастополю.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В МИД РФ заявили, что действия Вашингтона, которые поощряют пронацистские украинские власти продолжать боевые действия, не останутся безнаказанными.

После визита на Смоленскую площадь посол отказалась от комментариев. В целом, американская пресса скупо освещает теракт в Севастополе и основное внимание уделяется событиям в Дагестане. Причастность Вашингтона к ракетной атаке на Севастополь, разумеется, отрицается. Оказаться официально признанной "страной — спонсором терроризма" США явно не желают.