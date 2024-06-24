Франция не намерена участвовать в войне на Украине

Вооружённые силы Франции не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины в ближайшее время, заявил президент республики Эмманюэль Макрон в интервью ведущему подкаста Generation Do it Yourself Матье Стефани.
"Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить", - приводит агентство слова французского лидера.
Президент добавил, что понимает страх тех, кто "опасается, что конфликт распространится на Францию".
Ранее Макрон был одним из ярых сторонников ввода войск на Украину и даже готовил экспедиционный корпус для отправки в Одессу, но разгромное поражение его партии на выборах вынудило его пересмотреть свои милитаристские планы, которые оказались чужды большинству избирателей.
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