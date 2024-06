Франция не намерена участвовать в войне на Украине

С Макрона сбили спесь: он больше не собирается отправлять войска на Украину

Силовые структуры

Вооружённые силы Франции не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины в ближайшее время, заявил президент республики Эмманюэль Макрон в интервью ведущему подкаста Generation Do it Yourself Матье Стефани.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить", - приводит агентство слова французского лидера.

Президент добавил, что понимает страх тех, кто "опасается, что конфликт распространится на Францию".

Ранее Макрон был одним из ярых сторонников ввода войск на Украину и даже готовил экспедиционный корпус для отправки в Одессу, но разгромное поражение его партии на выборах вынудило его пересмотреть свои милитаристские планы, которые оказались чужды большинству избирателей.