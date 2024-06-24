Россия официально обвинила США в причастности к атаке на Севастополь

Сергей Лавров: "Причастность США к теракту в Севастополе несомненна"

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не вызывает сомнений.

"Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака — в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", — сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Министр подчеркнул, что поставляемое США вооружение для украинского режима не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая использование спутниковых возможностей.

Вчера по пляжу в окрестностях Севастополя был нанесён ракетный удар ракетой ATACMS производства США с кассетной боевой частью. Пострадали более 150 человек, шестеро погибли, в том числе трое детей.