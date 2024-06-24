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Валентина Матвиенко полагает, что в МВД России наблюдается некомплект

Матвиенко попросила Мишустина помочь решить вопрос с недобором кадров в МВД

Силовые структуры

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в органах МВД не хватает более 150 тысяч сотрудников. В некоторых регионах дефицит участковых полицейских достигает 75%. Это заявление было сделано на встрече председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с руководством верхней палаты российского парламента. 

"Хочу затронуть проблему серьёзного некомплекта в органах внутренних дел. Она возникла не вчера. Всего не хватает более 150 тысяч человек личного состава. Особенно остро стоит вопрос с участковыми. В Костромской области некомплект участковых – 90%. В некоторых районах Москвы – до 75%. Такая картина в большинстве регионов", - отметила спикер. 

По её словам, один участковый выполняет работу за четверых, а то и за десятерых. При этом его заработная плата не соответствует уровню ответственности и нагрузки. Зачастую она даже меньше, чем у курьера или водителя такси.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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