На Харьковском направлении и под Артёмовском батальоны ВСУ отказываются идти в атаку.
Обороняться в Волчанске и Часове Яре националисты согласны, а идти в атаку — нет.
Это сообщение подтвердил Алексей Арестович*, который это подтвердил СМИ.
"Прорыв под Торецком не от хорошей жизни. И будут ещё несколько. На одном из ключевых участков фронта 6 батальонов отказались выполнять боевую задачу. 6! И это будет повторяться и будет идти по нарастающей, несмотря на всю западную помощь. Потому что в корне неверное отношение к людям, и люди платят нелояльностью", — журналисту Василию Голованову сказал националист.
* - внесён в список экстремистов и террористов.
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