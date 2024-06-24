Точка невозврата наступает. Под Волчанском и Часовым Яром батальоны ВСУ отказываются идти в атаку

Обороняться в Волчанске и Часове Яре ВСУ согласны, а идти в атаку — нет

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Харьковском направлении и под Артёмовском батальоны ВСУ отказываются идти в атаку.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Обороняться в Волчанске и Часове Яре националисты согласны, а идти в атаку — нет.

Это сообщение подтвердил Алексей Арестович*, который это подтвердил СМИ.

"Прорыв под Торецком не от хорошей жизни. И будут ещё несколько. На одном из ключевых участков фронта 6 батальонов отказались выполнять боевую задачу. 6! И это будет повторяться и будет идти по нарастающей, несмотря на всю западную помощь. Потому что в корне неверное отношение к людям, и люди платят нелояльностью", — журналисту Василию Голованову сказал националист.

* - внесён в список экстремистов и террористов.