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Появилась информация об уничтожении ВКС России американского дрона над Чёрным морем

ВКС РФ, возможно, сбили американский беспилотник над Чёрным морем

0:41
Силовые структуры

Появилась информация об уничтожении ВКС России американского беспилотного дрона-разведчика над акваторией Чёрного моря.

ВКС РФ, возможно, сбили американский беспилотник над Чёрным морем
Фото: United States Air Force by U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson is licensed under public domain

Об этом сообщает Тelegram-канал Fighterbomber.

"Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики! Ждём ОК от пиндосов про "непрофессиональные действия". В Чёрном море теперь повышенная турбулентность. Посмотрим на постоянной основе, или это была разовая акция", — пишет ресурс.

Пока никакой официальной информации по инциденту нет. Возможно, сбитым беспилотником мог оказаться RQ-4 Global Hawk.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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