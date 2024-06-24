Появилась информация об уничтожении ВКС России американского дрона над Чёрным морем

Появилась информация об уничтожении ВКС России американского беспилотного дрона-разведчика над акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщает Тelegram-канал Fighterbomber.
"Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики! Ждём ОК от пиндосов про "непрофессиональные действия". В Чёрном море теперь повышенная турбулентность. Посмотрим на постоянной основе, или это была разовая акция", — пишет ресурс.
Пока никакой официальной информации по инциденту нет. Возможно, сбитым беспилотником мог оказаться RQ-4 Global Hawk.
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