Испания поставила Patriot Украине

Как сообщило в понедельник новостное агентство EFE со ссылкой на правительственные источники, 21 июня правительство Испании доставило на Украину вторую партию зенитных ракет Patriot.
"Поставку, помимо Patriot, включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением", - пишет издание.
Испания является одним из наиболее активных участников "группы Раммштайн" по подднержке Украины. В отличие от других европейских государств, Испания ещё не пересмотрела свои планы относительно поставок ракет Patriot.
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