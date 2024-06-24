Испания поставила Patriot Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщило в понедельник новостное агентство EFE со ссылкой на правительственные источники, 21 июня правительство Испании доставило на Украину вторую партию зенитных ракет Patriot.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

"Поставку, помимо Patriot, включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением", - пишет издание.

Испания является одним из наиболее активных участников "группы Раммштайн" по подднержке Украины. В отличие от других европейских государств, Испания ещё не пересмотрела свои планы относительно поставок ракет Patriot.