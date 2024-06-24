Петер Стано, представитель внешнеполитической службы Евросоюза, ответил на запрос ТАСС о комментариях в связи с атакой на Севастополь с использованием ракет ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, а более 150 получили ранения.
Из сообщения агентства следует, что европейские власти ознакомились с заявлениями российских служб об атаке и не считают их информацию достоверной.
Таким образом, власти Евросоюза не желают признать ответственность за соучастие в теракте и поощрение террористическим методам киевского режима.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.