В своём Telegram-канале "президент" Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля. Это один из главных военачальников Украины.
"Я принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", — сказал он.
Содоль занимал должность командующего объединёнными силами с 11 февраля 2024 года.
Ранее появилась информация о готовящейся замене главкома ВСУ Александра Сырского.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.