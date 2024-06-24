Киевский узурпатор тасует своих террористов

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Силовые структуры

В своём Telegram-канале "президент" Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля. Это один из главных военачальников Украины.

"Я принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", — сказал он.

Содоль занимал должность командующего объединёнными силами с 11 февраля 2024 года.

Ранее появилась информация о готовящейся замене главкома ВСУ Александра Сырского

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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