"Герань" цветочком покажется. ВС РФ начали применять беспилотник-камикадзе Arash-2

Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев сообщает, что над Николаевской области ВСУ впервые сбили ударный БПЛА Arash-2.

Фото: snn.ir by Bahareh Asadi is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Отмечается, что из найденных обломков специалисты армии Украины пришли к выводу, что это очередной иранский дрон Arash-1 или Arash-2.

По характеристикам Arash весьма превосходит "Герань-2", и создавался он на базе ракеты, имитировавшей самолёт. Вторая модель вместо реактивного мотора получила поршневой, и дальность БПЛА возросла до 2 тысяч километров. Он несёт боевую часть — 260 кг. Это в 5 раз превышает грузоподъёмность "Герани-2".

Однако самым неприятным для ВСУ это то, что, попав под излучение радара, дрон перенацеливается на источник сигнала. В результате Arash и бьют по заранее назначенным целям, и охотятся за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО противника.

"Герань" цветочком покажется. ВС РФ начали применять беспилотник-камикадзе Arash-2