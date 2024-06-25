"Герань" цветочком покажется. ВС РФ начали применять беспилотник-камикадзе Arash-2

Киев сообщает, что над Николаевской области ВСУ впервые сбили ударный БПЛА Arash-2.
Отмечается, что из найденных обломков специалисты армии Украины пришли к выводу, что это очередной иранский дрон Arash-1 или Arash-2.
По характеристикам Arash весьма превосходит "Герань-2", и создавался он на базе ракеты, имитировавшей самолёт. Вторая модель вместо реактивного мотора получила поршневой, и дальность БПЛА возросла до 2 тысяч километров. Он несёт боевую часть — 260 кг. Это в 5 раз превышает грузоподъёмность "Герани-2".
Однако самым неприятным для ВСУ это то, что, попав под излучение радара, дрон перенацеливается на источник сигнала. В результате Arash и бьют по заранее назначенным целям, и охотятся за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО противника.
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