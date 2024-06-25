Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев
Эксперт: Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голосов людей
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Ипотечные ставки в России повысятся до 19-20% после отмены льготных программ
"Герань" цветочком покажется. ВС РФ начали применять беспилотник-камикадзе Arash-2

Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО

0:58
Силовые структуры

Киев сообщает, что над Николаевской области ВСУ впервые сбили ударный БПЛА Arash-2.

Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
Фото: snn.ir by Bahareh Asadi is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Отмечается, что из найденных обломков специалисты армии Украины пришли к выводу, что это очередной иранский дрон Arash-1 или Arash-2.

По характеристикам Arash весьма превосходит "Герань-2", и создавался он на базе ракеты, имитировавшей самолёт. Вторая модель вместо реактивного мотора получила поршневой, и дальность БПЛА возросла до 2 тысяч километров. Он несёт боевую часть — 260 кг. Это в 5 раз превышает грузоподъёмность "Герани-2".

Однако самым неприятным для ВСУ это то, что, попав под излучение радара, дрон перенацеливается на источник сигнала. В результате Arash и бьют по заранее назначенным целям, и охотятся за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО противника.

"Герань" цветочком покажется. ВС РФ начали применять беспилотник-камикадзе Arash-2
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Последние материалы
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
Эксперт: Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голосов людей
Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Ипотечные ставки в России повысятся до 19-20% после отмены льготных программ
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Используйте эти методы, чтобы вернуть молодость смородине
Как россияне меняют лицо туризма за границей
Астрономы объяснили рост сверхмассивных чёрных дыр
О неврозе говорит бессонница и снижение внимания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников