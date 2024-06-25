Больше БПЛА там не собирают. В Харькове русские ракеты прилетели по авиационному заводу

В Харькове раздаются сильные взрывы на авиационном заводе

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Сегодня, 25 июня, в Харькове утром были слышны сильные взрывы.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

О прилётах русских ракет сообщил глава города Терехова.

"В Харькове прилетело по авиационному заводу", — пишет Telegram-канал "Направленец по Украине".

Также сообщается, что после серии прилётов в городе поднимаются густые столбы дыма. В цехах предприятия ранее собирались и хранились беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что три мощных прилёта были замечены в Харькове. Предварительно информировалось, что удары нанесены по Харьковскому тракторному заводу.