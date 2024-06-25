Больше БПЛА там не собирают. В Харькове русские ракеты прилетели по авиационному заводу

Сегодня, 25 июня, в Харькове утром были слышны сильные взрывы.
О прилётах русских ракет сообщил глава города Терехова.
"В Харькове прилетело по авиационному заводу", — пишет Telegram-канал "Направленец по Украине".
Также сообщается, что после серии прилётов в городе поднимаются густые столбы дыма. В цехах предприятия ранее собирались и хранились беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что три мощных прилёта были замечены в Харькове. Предварительно информировалось, что удары нанесены по Харьковскому тракторному заводу.
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.