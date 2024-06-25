В Киргизии гражданину республики дали 5 лет тюрьмы за участие в СВО

В Киргизии участнику СВО дали 5 лет колонии

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Суд в Киргизии вынес приговор гражданину, который участвовал в российской спецоперации на территории Украины.

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По информации суда, обычно за участие в конфликте за границей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет по статьям "наёмничество" и "убийство". Однако в данном случае приговор был мягче — 5 лет лишения свободы. Это связано с тем, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Киргизии, а также 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека.

Однако в любом случае это решение является недружественным шагом Киргизии. Российские правозащитники уже предложили давать для участников СВО российское гражданство, чтобы обеспечить им правовую защиту в случае уголовного преследования в их родной стране.