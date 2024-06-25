В Кремле не располагают сведениями о сбитом беспилотнике США

Дмитрий Песков: в Кремле не имеют сведений о сбитом беспилотнике ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информацией о том, что американский беспилотный летательный аппарат был сбит над Чёрным морем.

Фото: Минобороны РФ

Ранее подобная информация появилась на украинских ресурсах. Однако ни в США, ни в России её не подтвердили. По всей видимости, если подобного рода происшествие и имело место, то спецслужбы сверхдержав договорились на время утаить информацию, чтобы не провоцировать чрезмерное обострение эскалации.

С военной точки зрения после террористического удара американской ракетой ATACMS по пляжу в Севастополе американские беспилотники, наводящие ракеты на цели, стали законными мишенями для российской армии.