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В Кремле не располагают сведениями о сбитом беспилотнике США

Дмитрий Песков: в Кремле не имеют сведений о сбитом беспилотнике ВСУ

0:48
Силовые структуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информацией о том, что американский беспилотный летательный аппарат был сбит над Чёрным морем.

Дмитрий Песков: в Кремле не имеют сведений о сбитом беспилотнике ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Ранее подобная информация появилась на украинских ресурсах. Однако ни в США, ни в России её не подтвердили. По всей видимости, если подобного рода происшествие и имело место, то спецслужбы сверхдержав договорились на время утаить информацию, чтобы не провоцировать чрезмерное обострение эскалации.

С военной точки зрения после террористического удара американской ракетой ATACMS по пляжу в Севастополе американские беспилотники, наводящие ракеты на цели, стали законными мишенями для российской армии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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