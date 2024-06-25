Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в связи с ситуацией на Украине.
В пресс-службе аппарата Совета безопасности заявили, что решение досудебной палаты Международного уголовного суда в отношении Сергея Шойгу является ничтожным и было принято в рамках гибридной войны, которую Запад ведёт против России.
Ранее МУС уже выдавал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой- Беловой (уполномоченной по правам ребёнка в РФ) за похищение украинских детей.
По-видимому, МУС таким образом пытается улучшить "подмоченную" репутацию после попытки объявить преступниками руководителей Израиля.
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