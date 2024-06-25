МУС готовится объявить об аресте Сергея Шойгу и Валерия Герасимова

Юристы из МУС пробили очередное дно: они хотят арестовать Шойгу и Герасимова

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в связи с ситуацией на Украине.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

В пресс-службе аппарата Совета безопасности заявили, что решение досудебной палаты Международного уголовного суда в отношении Сергея Шойгу является ничтожным и было принято в рамках гибридной войны, которую Запад ведёт против России.

Ранее МУС уже выдавал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой- Беловой (уполномоченной по правам ребёнка в РФ) за похищение украинских детей.

По-видимому, МУС таким образом пытается улучшить "подмоченную" репутацию после попытки объявить преступниками руководителей Израиля.