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МУС готовится объявить об аресте Сергея Шойгу и Валерия Герасимова

Юристы из МУС пробили очередное дно: они хотят арестовать Шойгу и Герасимова

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Силовые структуры

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в связи с ситуацией на Украине.

Юристы из МУС пробили очередное дно: они хотят арестовать Шойгу и Герасимова
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

В пресс-службе аппарата Совета безопасности заявили, что решение досудебной палаты Международного уголовного суда в отношении Сергея Шойгу является ничтожным и было принято в рамках гибридной войны, которую Запад ведёт против России.

Ранее МУС уже выдавал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой- Беловой (уполномоченной по правам ребёнка в РФ) за похищение украинских детей. 

По-видимому, МУС таким образом пытается улучшить "подмоченную" репутацию после попытки объявить преступниками руководителей Израиля. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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