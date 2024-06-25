Хорошо подогрели сидельцев. Осуждённые в форме ВСУ и с оружием сбежали из учебного центра

Шестеро осуждённых сбежали из учебного центра "Десна"

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине шестеро осуждённых сбежали из военного учебного центра "Десна".

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Все сбежавшие "зеки" были в форме Вооружённых сил Украины и с оружием, сообщают местные СМИ.

По информации источников, о побеге сообщили командиры воинской части командованию подразделений этой "учебки".

На данный момент, местонахождение сбежавших осуждённых, неизвестно. Генштаб ВСУ тоже ещё не дал официального комментария по данному инциденту.

Напомним, накануне ночью в Одессе сожгли машину сотруднику военкомата — одному из военкомов.