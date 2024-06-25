Хорошо подогрели сидельцев. Осуждённые в форме ВСУ и с оружием сбежали из учебного центра

На Украине шестеро осуждённых сбежали из военного учебного центра "Десна".
Все сбежавшие "зеки" были в форме Вооружённых сил Украины и с оружием, сообщают местные СМИ.
По информации источников, о побеге сообщили командиры воинской части командованию подразделений этой "учебки".
На данный момент, местонахождение сбежавших осуждённых, неизвестно. Генштаб ВСУ тоже ещё не дал официального комментария по данному инциденту.
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