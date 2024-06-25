В Сирии самолёт российских ВКС избежал провокации американского боевого беспилотника

Американский беспилотник вынуждал российского лётчика открыть огонь на поражение

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, принадлежащий проамериканской коалиции, опасно приблизился к российскому Су-34 в небе над Сирией. Российский лётчик оперативно предотвратил возможное столкновение, как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Попов.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Сегодня с 13:45 [мск] до 13:53 [мск] над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper [проамериканской] коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Попов.

Он сообщил, что в районе Эт-Танф было зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства со стороны пары истребителей F-15, пары истребителей F-16 и пары истребителей Rafale коалиционных сил.