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Ллойд Остин пытается заверить Андрея Белоусова в полном уважении к России

1:02
Силовые структуры

Пентагон объявил, что Ллойд Остин провёл переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. В ходе беседы они обсудили конфликт вокруг Украины и подчеркнули важность поддержания контактов между военными США и России.

Ллойд Остин пытается заверить Андрея Белоусова в полном уважении к России
Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Таким образом, в США пытаются сохранять дистанцию в гибридном конфликте и не переводить ситуацию в чрезмерно опасную не контролируемую стадию. В то же время и Россия не намерена первой "повышать ставки". Однако после недавнего теракта в Севастополе, когда по мирным жителям были применены американские системы ATACMS, причём погибли дети, а более 150 человек получили ранения, естественно, риск эскалации стал чрезмерно высок, а российская общественность напрямую стала требовать жёстких мер в отношении заказчиков и исполнителей теракта. 

Возникла опасная неопределённость, и в этой связи в пентагоне решили "дать задний ход" и попытаться успокоить российских силовиков. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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