Пентагон объявил, что Ллойд Остин провёл переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. В ходе беседы они обсудили конфликт вокруг Украины и подчеркнули важность поддержания контактов между военными США и России.
Таким образом, в США пытаются сохранять дистанцию в гибридном конфликте и не переводить ситуацию в чрезмерно опасную не контролируемую стадию. В то же время и Россия не намерена первой "повышать ставки". Однако после недавнего теракта в Севастополе, когда по мирным жителям были применены американские системы ATACMS, причём погибли дети, а более 150 человек получили ранения, естественно, риск эскалации стал чрезмерно высок, а российская общественность напрямую стала требовать жёстких мер в отношении заказчиков и исполнителей теракта.
Возникла опасная неопределённость, и в этой связи в пентагоне решили "дать задний ход" и попытаться успокоить российских силовиков.
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