Глава Пентагона позвонил министру обороны РФ

Ллойд Остин пытается заверить Андрея Белоусова в полном уважении к России

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пентагон объявил, что Ллойд Остин провёл переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. В ходе беседы они обсудили конфликт вокруг Украины и подчеркнули важность поддержания контактов между военными США и России.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Таким образом, в США пытаются сохранять дистанцию в гибридном конфликте и не переводить ситуацию в чрезмерно опасную не контролируемую стадию. В то же время и Россия не намерена первой "повышать ставки". Однако после недавнего теракта в Севастополе, когда по мирным жителям были применены американские системы ATACMS, причём погибли дети, а более 150 человек получили ранения, естественно, риск эскалации стал чрезмерно высок, а российская общественность напрямую стала требовать жёстких мер в отношении заказчиков и исполнителей теракта.

Возникла опасная неопределённость, и в этой связи в пентагоне решили "дать задний ход" и попытаться успокоить российских силовиков.