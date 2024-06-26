Как сообщает Bloomberg, ВВС США отстранили руководителя программы по разработке межконтинентальной ракеты Sentinel из-за утраты доверия.
В мае американское командование выражало обеспокоенность из-за задержек в реализации ракетной программы. Стоимость проекта увеличилась на 37%, достигнув 131 миллиарда долларов.
LGM-35A Sentinel — будущая американская система межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Также известна как средство стратегического сдерживания наземного базирования (GBSD).
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о потрясающих размерах казнокрадства в американском военном ведомстве, а также о том, что российская "ядерная триада", включающая МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) является более современной,
"и эксперты это знают".
Естественно, военные США не могут мириться с подобным положением дел и пытаются наверстать упущенные возможности.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.