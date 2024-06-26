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В США отстранили от работы разработчика новой МБР

В США озабочены неэффективностью разработки нового типа МБР

1:05
Силовые структуры

Как сообщает Bloomberg, ВВС США отстранили руководителя программы по разработке межконтинентальной ракеты Sentinel из-за утраты доверия.

В США озабочены неэффективностью разработки нового типа МБР
Фото: NASA by Rocket Lab is licensed under public domain

В мае американское командование выражало обеспокоенность из-за задержек в реализации ракетной программы. Стоимость проекта увеличилась на 37%, достигнув 131 миллиарда долларов.

LGM-35A Sentinel — будущая американская система межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Также известна как средство стратегического сдерживания наземного базирования (GBSD). 

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о потрясающих размерах казнокрадства в американском военном ведомстве, а также о том, что российская "ядерная триада", включающая МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) является более современной,

"и эксперты это знают".

Естественно, военные США не могут мириться с подобным положением дел и пытаются наверстать упущенные возможности.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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