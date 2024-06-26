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Марк Рютте избран новым генсеком НАТО на 5 лет

Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2024 года

Силовые структуры

Страны Североатлантического альянса выбрали Марка Рютте новым генеральным секретарём НАТО на следующие пять лет.

Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2024 года
Фото: upload.wikimedia.org by Vinnytsia Oblast State Administration is licensed under CC BY 4.0

Послы 32 стран альянса, которые собрались на заседание Североатлантического совета в Брюсселе, утвердили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО на новый пятилетний срок. Об этом сообщил представитель пресс-службы блока.

Рютте начнёт исполнять свои обязанности с октября текущего года, сменив на этом посту норвежского политика Йенса Столтенберга, который занимал эту должность с 2014 года.

Марк Рютте занимал должность премьер-министра Нидерландов с 2010 года и зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных деятелей евроатлантического направления. Он — убеждённый сторонник "североатлантического единства", а также поддержки Украины в её "противодействии России" (как это называется в западной пропагандистской риторике).

Вместе с тем, Рютте, возглавляя правительство Нидерландов, в своё время бывших одним из главных торговых партнёров России до 2014 года, неоднократно встречался с президентами РФ Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Его не причисляют к наиболее фанатичным, "бешеным" русофобам наподобие прибалтийских деятелей или Анналены Бербок. Можно предположить, что он продолжит линию НАТО по всемерной поддержке Украины, но без прямого втягивания альянса в конфликт, то есть того, что называется "война с Россией до последнего украинца".

Сам Рютте весьма рад новому назначению и намерен "верой и правдой" служить евроатлантическому сообществу. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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