Марк Рютте избран новым генсеком НАТО на 5 лет

Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2024 года

Страны Североатлантического альянса выбрали Марка Рютте новым генеральным секретарём НАТО на следующие пять лет.

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Послы 32 стран альянса, которые собрались на заседание Североатлантического совета в Брюсселе, утвердили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО на новый пятилетний срок. Об этом сообщил представитель пресс-службы блока.

Рютте начнёт исполнять свои обязанности с октября текущего года, сменив на этом посту норвежского политика Йенса Столтенберга, который занимал эту должность с 2014 года.

Марк Рютте занимал должность премьер-министра Нидерландов с 2010 года и зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных деятелей евроатлантического направления. Он — убеждённый сторонник "североатлантического единства", а также поддержки Украины в её "противодействии России" (как это называется в западной пропагандистской риторике).

Вместе с тем, Рютте, возглавляя правительство Нидерландов, в своё время бывших одним из главных торговых партнёров России до 2014 года, неоднократно встречался с президентами РФ Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Его не причисляют к наиболее фанатичным, "бешеным" русофобам наподобие прибалтийских деятелей или Анналены Бербок. Можно предположить, что он продолжит линию НАТО по всемерной поддержке Украины, но без прямого втягивания альянса в конфликт, то есть того, что называется "война с Россией до последнего украинца".

Сам Рютте весьма рад новому назначению и намерен "верой и правдой" служить евроатлантическому сообществу.