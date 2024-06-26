Телефонный разговор Белоусова и Остина. Глава Минобороны России был убедителен, как всегда

Глава МО РФ Белоусов начинает реализацию своей руководящей роли

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вчера состоялся первый разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Похоже, наступил тот этап и тот момент, когда глава Минобороны РФ начинает полностью реализацию своей не только руководящей, но и публичной роли в ведомстве.

Об этом в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru сказала политконсультант, эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Елена Август.

"Даже несмотря на достаточно напряжённые происходящие события, этот разговор в любом случае должен был бы состояться. Потому что конфликт, который сейчас влияет на происходящее во всем мире, не может быть вечным. Одна из задач Белоусова, как об этом говорят эксперты, это найти оптимальные, эффективные решения для ситуации, которая достаточно затянулась и в которой много заинтересованных сторон. А Соединённые Штаты в этой веренице интересантов далеко не последние", — отмечает аналитик.

По её словам, это некая примерка и проверка аргументов, их верификация, проверка даже того, насколько человек в этой ситуации способен вести переговоры, способен вести диалог.

"Уверена, что Андрей Белоусов достаточно убедителен, такой же, каков он бывает во всех сложных ситуациях. Наверное, именно это и определило выбор президента", — подытожила Август.

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