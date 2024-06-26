"Добровольные смертники": в чем заключается уникальность современной Украины

Политолог Ищенко объяснил феномен современной Украины

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ростислав Ищенко в своей статье для издания "Военное дело" подчеркнул уникальный феномен среди украинцев: коллективную гордость за то, что США предоставили им возможность умирать за свои интересы.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Интересно, что каждый украинец по отдельности рассматривает необходимость воевать и умирать за интересы США как тяжкую обязанность, которой он всеми силами старается избежать. Однако общество в целом, состоящее из страдающих от войны отдельных украинцев, гордится своей "высокой миссией", — описывает этот феномен Ищенко.

По мнению автора, это является примером шизофренического раздвоения украинского политического сознания.

"То, что для индивидуума является каторгой и смертью, для него же как части общества становится предметом гордости", — пишет политолог.

В своей статье Ростислав Ищенко проводит историческую параллель с военной тактикой хашара, когда монголы использовали добровольных смертников в боях.

"Хашар, что на арабском означает благотворительность, предполагает, что вместо убийства побеждённого, завоеватель-благотворитель даёт ему шанс. Если он будет успешно воевать против своих бывших соотечественников, возможно, он выживет и даже сможет подняться по карьерной лестнице", — объясняет автор публикации.

Ищенко утверждает, что термин хашар точно отражает восприятие украинцами своих отношений с США. Уникальность Украины в том, что впервые в мировой истории целое государство добровольно переходит в состояние хашара и строит на этом своё общество. Однако, по мнению автора, создать такое государство невозможно.

Он считает, что лишь сотня из миллиона украинцев сможет выжить и быть интегрированной в западное общество, в которое они так стремятся.

"США не нужны миллионы украинцев в качестве равноправных членов их общества. Пара сотен на второстепенных ролях — ещё допустимо. Остальные должны умереть за "ценности" западного общества, в котором они никогда не будут жить", — заключает публицист.