Для колонии в Соликамске купили Play Station 4

В исправительной колонии в Соликамске, Пермский край, была закуплена игровая приставка PS4 Slim за 41 тысячу рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.
Как сообщили РИА Новости в ГУ ФСИН региона, приставка необходима для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними.
PlayStation 4 Slim — это игровая приставка, разработанная компанией Sony. Она является более компактной и тонкой версией оригинальной PlayStation 4.
Основные характеристики:
PlayStation 4 Slim предлагает те же функции и возможности, что и оригинальная модель, но с более современным и стильным дизайном.
"Это отличный выбор для тех, кто хочет получить все преимущества игровой консоли, не жертвуя при этом пространством или стилем". — по словам продавцов.
Впрочем, вероятно, технику доверят вовсе не для малолетним преступникам.
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