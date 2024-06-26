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Для колонии в Соликамске купили Play Station 4

"Чтобы не было скучно сидеть": в Соликамске для зэков купили Play Station 4 Slim

1:13
Силовые структуры

В исправительной колонии в Соликамске, Пермский край, была закуплена игровая приставка PS4 Slim за 41 тысячу рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

"Чтобы не было скучно сидеть": в Соликамске для зэков купили Play Station 4 Slim
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как сообщили РИА Новости в ГУ ФСИН региона, приставка необходима для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними.

PlayStation 4 Slim — это игровая приставка, разработанная компанией Sony. Она является более компактной и тонкой версией оригинальной PlayStation 4.

Основные характеристики:

  • улучшенный дизайн;
  • меньший размер и вес;
  • поддержка всех игр и аксессуаров для PlayStation 4;
  • возможность воспроизведения видео в формате 4K Ultra HD.

PlayStation 4 Slim предлагает те же функции и возможности, что и оригинальная модель, но с более современным и стильным дизайном.

"Это отличный выбор для тех, кто хочет получить все преимущества игровой консоли, не жертвуя при этом пространством или стилем". — по словам продавцов. 

Впрочем, вероятно, технику доверят вовсе не для малолетним преступникам. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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