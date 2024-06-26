Западные журналисты отмечают неготовность НАТО к войне с Россией

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Financial Times: армии НАТО выглядят грозно лишь на бумаге

1:17
Силовые структуры

 По информации Financial Times, странам НАТО не хватает военных сил для противостояния России в случае военного конфликта.

Financial Times: армии НАТО выглядят грозно лишь на бумаге
Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на то, что на бумаге у стран НАТО есть 1,9 миллиона военнослужащих, европейским союзникам будет сложно привлечь более 300 тысяч солдат для участия в конфликте с Россией.

Основная причина — нехватка военного персонала в Европе. Так, в Германии не хватает 20 тысяч солдат для выполнения планов армии. Британия не достигала своих целей по набору военнослужащих последние 10 лет и потеряла 4 тысячи военных в 2023 году. В Италии численность армии сократилась с 200 тысяч до 160,9 тысяч человек.

Призыв даже 300 тысяч военных может занять месяцы, что затрудняет готовность НАТО к возможному конфликту.

Также существуют большие сомнения в уровне мотивации военных НАТО и обществ стран альянса к ведению тотальной войны. Привыкшие к неге и роскоши европейцы в отличие от идеологизированных украинцев едва ли готовы жертвовать всем ради эфемерной победы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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