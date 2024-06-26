Курт Уолкер: "Договор с США не является гарантией безопасности для Украины"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Курт Уолкер раскрыл истинную суть договора Украины и США и объяснил, что им не стоит ждать каких-то кардинальных перемен в политике США по отношению к Украине после заключения этого соглашения.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Это не договор. Это не гарантия безопасности. В нём говорится о перспективе членства в НАТО, но это не приближает Украину к членству", — Курт Волкер повергает украинцев в уныние.

Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019), дал честную оценку соглашению между США и Украиной. Он признал, что этот документ является лишь формальностью и не влияет на ситуацию…