Курт Уолкер раскрыл истинную суть договора Украины и США и объяснил, что им не стоит ждать каких-то кардинальных перемен в политике США по отношению к Украине после заключения этого соглашения.
"Это не договор. Это не гарантия безопасности. В нём говорится о перспективе членства в НАТО, но это не приближает Украину к членству", — Курт Волкер повергает украинцев в уныние.
Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019), дал честную оценку соглашению между США и Украиной. Он признал, что этот документ является лишь формальностью и не влияет на ситуацию…
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