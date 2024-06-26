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Президент Сербии скептически отнёсся к реализации китайского мирного плана по Украине

Силовые структуры

Президент Сербии Александр Вучич скептически отнёсся к перспективе реализации китайского мирного плана по Украине. 

Президент Сербии скептически отнёсся к реализации китайского мирного плана по Украине
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам президента Сербии Александра Вучича, в настоящее время завершение конфликта на Украине не представляется возможным, несмотря на инициативу, предложенную Китаем. 

"Я не вижу варианта, при котором прекратилась бы война на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша, действительно хороша, и я приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже свыше 100 стран поддержали ее, что крайне важно, так как речь в ней идет о немедленном прекращении огня. Только когда будет прекращен огонь и перестанут гибнуть люди, должны начаться переговоры, но я не вижу варианта, чтобы это произошло", - отметил Вучич.

Подобная сдержанность Сербии объясняется её уязвимым стратегическим положением. Окружённая со всех сторон странами НАТО, большинство из которых настроены враждебно к Белграду, граничащая с квазигосударством Косово на юге, Сербия не имеет широкого пространства для маневра. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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