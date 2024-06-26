Президент Сербии скептически отнёсся к реализации китайского мирного плана по Украине

Президент Сербии Александр Вучич скептически отнёсся к перспективе реализации китайского мирного плана по Украине.
По словам президента Сербии Александра Вучича, в настоящее время завершение конфликта на Украине не представляется возможным, несмотря на инициативу, предложенную Китаем.
"Я не вижу варианта, при котором прекратилась бы война на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша, действительно хороша, и я приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже свыше 100 стран поддержали ее, что крайне важно, так как речь в ней идет о немедленном прекращении огня. Только когда будет прекращен огонь и перестанут гибнуть люди, должны начаться переговоры, но я не вижу варианта, чтобы это произошло", - отметил Вучич.
Подобная сдержанность Сербии объясняется её уязвимым стратегическим положением. Окружённая со всех сторон странами НАТО, большинство из которых настроены враждебно к Белграду, граничащая с квазигосударством Косово на юге, Сербия не имеет широкого пространства для маневра.
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