ВСУ перебросили на Харьковское направление колумбийских наёмников.
После разгрома бригады "Хартия" и неудачных контратак 82-й ОДШБр дела у Киева пошли так плохо, что пришлось бросать сюда дополнительные силы.
Под Харьков среди прочих "солдат удачи" переброшены и колумбийцы, эффективность которых очень невысока.
Об одном из таких наёмников — экс-наркорполицейском Мигеле Кардинальо Мультилье, попавшем в плен в Красногоровке, уже сообщалось. Его взвод из 59-й бригады был уничтожен полностью, пишет "Военная хроника".
В Харькове наёмники пока не выполняют активных задач и, главным образом, сидят в окопах. Это косвенно подтверждает и огромные потери, но и большие сложности с резервистами.
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