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Новые данные о путче в Боливии: мятежники пока не убили президента

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Силовые структуры

Из Боливии по-прежнему поступают противоречивые данные.

Военные сломали входную дверь дворца Кемадо, официальной резиденции президента Боливии в Ла-Пасе, о чём сообщает El Deber.

Генерал Суньига заявил о создании нового кабинета министров. Он подчеркнул, что действующий президент Луис Арсе остаётся главой государства "на данный момент", как пишет Los Tiempos.

Министр при президенте Боливии Мария Нела Прада решительно осудила попытку государственного переворота. Она обратилась к международному сообществу с призывом выразить своё осуждение действий военных.

По некоторым данным, президент встретился с лидерами путчистов, и дальнейшее кровопролитие удалось предотвратить. Во всяком случае, путчисты сохранили президенту жизнь, и он находится в стране. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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