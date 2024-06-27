В бой идут одни наёмники: киевский режим вынужден посылать колумбийцев на верную смерть

Киевский режим отправляет колумбийских наёмников в бой

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военное командование Украины, сталкиваясь с дефицитом личного состава на харьковском направлении, вынуждено прибегнуть к переброске иностранных наемников для компенсации потерь, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По информации Telegram-канала "Военная хроника", это решение было принято после значительных потерь, понесенных 82-й ОДШБр в результате неудачных атак, а также после разгрома бригады "Хартия" ВСУ в Харьковской области.

Одним из самых показательных моментов является переброска колумбийских наемников, которые уже ранее показали низкую эффективность на поле боя. Эти наемники, наряду с другими иностранными "солдатами удачи", были направлены на харьковское направление, однако пока не участвуют в активных боевых действиях, оставаясь в окопах.