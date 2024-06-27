Военное командование Украины, сталкиваясь с дефицитом личного состава на харьковском направлении, вынуждено прибегнуть к переброске иностранных наемников для компенсации потерь, сообщает EADaily.
По информации Telegram-канала "Военная хроника", это решение было принято после значительных потерь, понесенных 82-й ОДШБр в результате неудачных атак, а также после разгрома бригады "Хартия" ВСУ в Харьковской области.
Одним из самых показательных моментов является переброска колумбийских наемников, которые уже ранее показали низкую эффективность на поле боя. Эти наемники, наряду с другими иностранными "солдатами удачи", были направлены на харьковское направление, однако пока не участвуют в активных боевых действиях, оставаясь в окопах.
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