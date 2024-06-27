Глава СК жёстко раскритиковал работу Госдумы в сфере миграционного законодательства

Бастрыкину хочется узнать, "когда хорошие законы примет наша Государственная Дура"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании Международного юридического форума в Петербурге жёстко раскритиковал работу Госдумы в сфере миграционного законодательства и потребовал ускорить работу в связи с напряжённостью ситуации касательно миграционной политики.

Присутствовавшая на семинаре депутат Госдумы ответила было, что депутаты работают, законы разрабатываются, но ни одного конкретного факта не привела.

Тогда Бастрыкин прокомментировал:

"Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура".

Все присутствовавшие оценили юмор главы СК.