Глава СК жёстко раскритиковал работу Госдумы в сфере миграционного законодательства

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании Международного юридического форума в Петербурге жёстко раскритиковал работу Госдумы в сфере миграционного законодательства и потребовал ускорить работу в связи с напряжённостью ситуации касательно миграционной политики.
Присутствовавшая на семинаре депутат Госдумы ответила было, что депутаты работают, законы разрабатываются, но ни одного конкретного факта не привела.
Тогда Бастрыкин прокомментировал:
"Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура".
Все присутствовавшие оценили юмор главы СК.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.