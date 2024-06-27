Политолог Хейфец полагает, что путч в Боливии проходил не без участия США

Политолог Хейфец: США были на стороне путчистов в Боливии

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Виктор Хейфец, эксперт из Санкт-Петербургского государственного университета, заявил, что США могли контактировать с военными в Боливии и были бы не против смены власти. Он прокомментировал попытку переворота в этой латиноамериканской стране.

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По словам эксперта, нынешние власти Боливии не слишком симпатичны Вашингтону, в том числе потому, что "литий достался в основном китайцам". Об этом Виктор Хейфец рассказал РИА Новости.

"Боливия — одна из трех стран Латинской Америки с крупнейшими запасами лития. Это важно, но это не настолько важно, чтобы прямо сейчас все бросить и начать устраивать переворот."

Хейфец предполагает, что, хотя контакты между Вашингтоном и военными были, вряд ли США планировали государственный переворот. Если бы это было так, то переворот, вероятно, прошёл бы более масштабно.