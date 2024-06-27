"Эффективное управление не поможет, когда арсеналы пусты": новая миссия НАТО не спасёт Украину

Политолог Журавлёв назвал бесполезной новую миссию НАТО в Германии

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Газета The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что члены НАТО планируют открыть новый штаб в Германии для координации помощи Украине. Политолог Дмитрий Журавлёв в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" выразил сомнения в эффективности этого решения.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

Источники The New York Times уточняют, что официальное объявление о создании новой миссии в Висбадене, Германия, произойдёт на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Новый штаб будет курировать поставки оружия и обучение украинских солдат с целью оптимизации потока военной помощи. Однако в Германии избегают называть новый проект миссией, чтобы не выглядеть участниками конфликта.

"Мы получим ещё один неформальный институт. Да, может, они упростят себе какие-то внутренние процедуры, но влияния на реальную ситуацию мы не увидим. В НАТО намерены продолжать конфликт, а не идти к миру, поэтому и на переговоры влияние будет минимальным", — заявил Журавлев.

Также отмечается, что новый штаб, хотя и будет размещён на американском военном объекте в Германии, подчиняться будет международным структурам. Это убережёт работу миссии в случае победы Дональда Трампа на выборах в США.