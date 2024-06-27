Американцы показывают свою власть "укропам: схвачен бывший глава президентского офиса

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецслужба НАБУ, созданная в США для Украины, арестовала бывшего заместителя главы администрации "президента" Зеленского.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, CC BY-SA 2.0

Ранее американские и украинские СМИ сообщали о конфликте между Вашингтоном и Киевом из-за масштабной коррупции и хищения западных денег. Кирилл Тимошенко, который курировал программу "Большая стройка", был задержан НАБУ возле ресторана "Ишак" в Киеве.

По информации некоторых СМИ, в его доме проходит обыск. На фотографиях видно, как Тимошенко сидит в своей машине, а вокруг неё работают сотрудники НАБУ.

Эти действия связаны с утечкой информации из НАБУ о коррупции, связанной с программой "Большая стройка".

Таким образом, несмотря на желание Зеленского "соскочить" с короткого поводка, на котором его держат американские хозяева, ему и его подельникам отчётливо дают понять, "чьи в лесу шишки", или, официально выражаясь, какие политические силы реально контролируют ситуацию на украинском политическом пространстве.