Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, почему кошка игнорирует хозяина
Как кошки говорят спасибо
Кустарники, любящие тень, помогут эффективно использовать все зоны на участке
В Абхазии создан Объединенный штаб туриндустрии для изменения закона о туризме
Как приготовить домашнее малиновое варенье
Стоматолог Каркусова: перед едой необходимо снять элайнеры
Россияне выбрали лучшие сервисы для бронирования жилья
Центробанки развитых стран увеличивают золотые резервы
В кинотеатрах России стали показывать фильм Кевина Костнера "Горизонты"

Американцы показывают свою власть "укропам: схвачен бывший глава президентского офиса

1:05
Силовые структуры

Спецслужба НАБУ, созданная в США для Украины, арестовала бывшего заместителя главы администрации "президента" Зеленского.

Американцы показывают свою власть "укропам: схвачен бывший глава президентского офиса
Фото: flickr.com by Нацгвардія України, CC BY-SA 2.0

Ранее американские и украинские СМИ сообщали о конфликте между Вашингтоном и Киевом из-за масштабной коррупции и хищения западных денег. Кирилл Тимошенко, который курировал программу "Большая стройка", был задержан НАБУ возле ресторана "Ишак" в Киеве.

По информации некоторых СМИ, в его доме проходит обыск. На фотографиях видно, как Тимошенко сидит в своей машине, а вокруг неё работают сотрудники НАБУ.

Эти действия связаны с утечкой информации из НАБУ о коррупции, связанной с программой "Большая стройка".

Таким образом, несмотря на желание Зеленского "соскочить" с короткого поводка, на котором его держат американские хозяева, ему и его подельникам отчётливо дают понять, "чьи в лесу шишки", или, официально выражаясь, какие политические силы реально контролируют ситуацию на украинском политическом пространстве. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Лучший музей с автомобилями первых лиц нашего государства Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Кустарники, любящие тень, помогут эффективно использовать все зоны на участке
В Абхазии создан Объединенный штаб туриндустрии для изменения закона о туризме
Как приготовить домашнее малиновое варенье
Стоматолог Каркусова: перед едой необходимо снять элайнеры
Россияне выбрали лучшие сервисы для бронирования жилья
Центробанки развитых стран увеличивают золотые резервы
В кинотеатрах России стали показывать фильм Кевина Костнера "Горизонты"
Тюрьма будущего: переживания жертвы будут годами преследовать преступников
Косметолог Рустамова поделилась ошибками в уходе за кожей в области вокруг глаз
Дерматовенеролог Содель: без SPF-крема ожоги и старение кожи неизбежны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников