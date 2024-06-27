Спецслужба НАБУ, созданная в США для Украины, арестовала бывшего заместителя главы администрации "президента" Зеленского.
Ранее американские и украинские СМИ сообщали о конфликте между Вашингтоном и Киевом из-за масштабной коррупции и хищения западных денег. Кирилл Тимошенко, который курировал программу "Большая стройка", был задержан НАБУ возле ресторана "Ишак" в Киеве.
По информации некоторых СМИ, в его доме проходит обыск. На фотографиях видно, как Тимошенко сидит в своей машине, а вокруг неё работают сотрудники НАБУ.
Эти действия связаны с утечкой информации из НАБУ о коррупции, связанной с программой "Большая стройка".
Таким образом, несмотря на желание Зеленского "соскочить" с короткого поводка, на котором его держат американские хозяева, ему и его подельникам отчётливо дают понять, "чьи в лесу шишки", или, официально выражаясь, какие политические силы реально контролируют ситуацию на украинском политическом пространстве.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.