Чехия передала Украине 50 тыс. снарядов, и это ещё не всё: названа точная цифра помощи киевскому режиму

Названо количество боеприпасов, которое Чехия передаст Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила, что Украина получила 50 тыс. единиц артиллерийских снарядов в рамках первой поставки по чешской инициативе, сообщает EADaily.

Фото: defenseimagery.mil by Jacob H. Smith, U.S. Army

Эти боеприпасы были профинансированы Германией и переданы киевскому режиму во второй половине июня. Чернохова отметила, что это лишь первая часть от общего объема в 180 тыс. единиц боеприпасов, финансируемого за счет немецкого бюджета.

По словам министра, поставки осуществлялись с соблюдением строгих мер безопасности и под контролем представителей Минобороны Чехии.

Напомним, Чехия осуждает действия России на Украине и активно поддерживает Киев. В феврале Прага предложила инициативу по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.