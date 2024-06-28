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Чехия передала Украине 50 тыс. снарядов, и это ещё не всё: названа точная цифра помощи киевскому режиму

Названо количество боеприпасов, которое Чехия передаст Украине

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила, что Украина получила 50 тыс. единиц артиллерийских снарядов в рамках первой поставки по чешской инициативе, сообщает EADaily.

Названо количество боеприпасов, которое Чехия передаст Украине
Фото: defenseimagery.mil by Jacob H. Smith, U.S. Army

Эти боеприпасы были профинансированы Германией и переданы киевскому режиму во второй половине июня. Чернохова отметила, что это лишь первая часть от общего объема в 180 тыс. единиц боеприпасов, финансируемого за счет немецкого бюджета.

По словам министра, поставки осуществлялись с соблюдением строгих мер безопасности и под контролем представителей Минобороны Чехии.

Напомним, Чехия осуждает действия России на Украине и активно поддерживает Киев. В феврале Прага предложила инициативу по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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