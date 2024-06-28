Чехия передала Украине 50 тыс. снарядов, и это ещё не всё: названа точная цифра помощи киевскому режиму

Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила, что Украина получила 50 тыс. единиц артиллерийских снарядов в рамках первой поставки по чешской инициативе, сообщает EADaily.
Эти боеприпасы были профинансированы Германией и переданы киевскому режиму во второй половине июня. Чернохова отметила, что это лишь первая часть от общего объема в 180 тыс. единиц боеприпасов, финансируемого за счет немецкого бюджета.
По словам министра, поставки осуществлялись с соблюдением строгих мер безопасности и под контролем представителей Минобороны Чехии.
Напомним, Чехия осуждает действия России на Украине и активно поддерживает Киев. В феврале Прага предложила инициативу по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.