Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооружённых сил России принять оперативные меры в связи с провокациями США в Чёрном море.
В Минобороны России сообщили, что увеличилась частота полётов американских стратегических беспилотников над Чёрным морем. Они проводят разведку и передают данные высокоточному оружию, которое западные страны поставляют Украине. Это оружие затем используется для ударов по объектам на территории России.
Всё это говорит о том, что США и страны НАТО всё активнее участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева.
Такие полёты увеличивают вероятность инцидентов в воздушном пространстве между летательными аппаратами Воздушно-космических сил России и самолётами США. Это может привести к прямой конфронтации между альянсом и Российской Федерацией. Ответственность за это будет лежать на странах НАТО.
Таким образом, фактически дано разрешение на ликвидацию американских беспилотников в случае обнаружения их непосредственного участия в наведении ракетных пусков.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.