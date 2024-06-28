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Министр обороны РФ приказал решить проблему с американскими беспилотниками в Чёрном море

Андрей Белоусов приказал устранить американские беспилотники в черноморском регионе

1:10
Силовые структуры

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооружённых сил России принять оперативные меры в связи с провокациями США в Чёрном море.

Андрей Белоусов приказал устранить американские беспилотники в черноморском регионе
Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ, CC BY 4.0

В Минобороны России сообщили, что увеличилась частота полётов американских стратегических беспилотников над Чёрным морем. Они проводят разведку и передают данные высокоточному оружию, которое западные страны поставляют Украине. Это оружие затем используется для ударов по объектам на территории России.

Всё это говорит о том, что США и страны НАТО всё активнее участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева.

Такие полёты увеличивают вероятность инцидентов в воздушном пространстве между летательными аппаратами Воздушно-космических сил России и самолётами США. Это может привести к прямой конфронтации между альянсом и Российской Федерацией. Ответственность за это будет лежать на странах НАТО.

Таким образом, фактически дано разрешение на ликвидацию американских беспилотников в случае обнаружения их непосредственного участия в наведении ракетных пусков. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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