Министр обороны РФ приказал решить проблему с американскими беспилотниками в Чёрном море

Андрей Белоусов приказал устранить американские беспилотники в черноморском регионе

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооружённых сил России принять оперативные меры в связи с провокациями США в Чёрном море.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ, CC BY 4.0

В Минобороны России сообщили, что увеличилась частота полётов американских стратегических беспилотников над Чёрным морем. Они проводят разведку и передают данные высокоточному оружию, которое западные страны поставляют Украине. Это оружие затем используется для ударов по объектам на территории России.

Всё это говорит о том, что США и страны НАТО всё активнее участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева.

Такие полёты увеличивают вероятность инцидентов в воздушном пространстве между летательными аппаратами Воздушно-космических сил России и самолётами США. Это может привести к прямой конфронтации между альянсом и Российской Федерацией. Ответственность за это будет лежать на странах НАТО.

Таким образом, фактически дано разрешение на ликвидацию американских беспилотников в случае обнаружения их непосредственного участия в наведении ракетных пусков.