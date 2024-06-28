Наводят ВСУ на цели: Белоусов приказал разобраться с американскими дронами у Чёрного моря

Глава Минобороны приказал разобраться с американскими дронами у Чёрного моря

Глава Миноброны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу внести предложение по реагированию на провокации американских беспилотников у Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что активность БПЛА кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации НАТО с Россией.

По словам Белоусова, слова которого приводит пресс-служба Минобороны, ответственность за эти действия будут нести страны НАТО.

Как отмечается, американские проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов по территории России.

Одним из таких примеров является участие БПЛА RQ-4B Global Hawk в атаке ВСУ на Севастополь 23 июня. Как свидетельствуют данные FlightRadar24, примерно в 11:12 беспилотник появился над Черным морем. С 11:55 по 12:03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12:05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.

Удар ВСУ по Севастополю был нанесён в 12:15. Четыре ракеты перехватила российская система противоздушной обороны. Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели пяти человек, в том числе дети. Травмы получили 124 человек.