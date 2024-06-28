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ВС РФ прорвутся на линию Житомир-Винница, что разрушит ВСУ: назван наиболее реалистичный сценарий завершения СВО

Эксперт назвал наиболее реалистичный сценарий завершения конфликта на Украине

1:17
Силовые структуры » Военные новости

Политолог, историк, публицист и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал возможные сценарии завершения конфликта на Украине.

Эксперт назвал наиболее реалистичный сценарий завершения конфликта на Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его мнению, наиболее реалистичным вариантом развития событий является прорыв российских войск на линию Житомир-Винница. Этот сценарий, по словам Ищенко, приведет к окончательному краху украинской армии и государства, что, в свою очередь, заставит Запад, а не Украину, приступить к конструктивным переговорам о всеобщем глобальном урегулировании. Эти переговоры будут включать не только Россию, но и её союзников, сообщает "Военное дело".

Ищенко также высказался относительно возможного влияния возвращения Дональда Трампа на мирное урегулирование конфликта. Он заявил, что не ожидает каких-либо значительных изменений в этом направлении. Политолог отметил, что предвыборные заявления Трампа о намерении заключить мир и договориться со сторонами конфликта напоминают обещания Владимира Зеленского в 2019 году. Тогда Зеленский также выступал за мирное урегулирование и прекращение боевых действий, однако его обещания не привели к существенным результатам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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